マックスが急反発し、上場来高値を更新した。同社は１月３１日の取引終了後、２５年３月期の連結業績と配当予想の上方修正を発表し、好感されたようだ。今期の売上高予想はこれまでの見通しから１０億円増額して９１３億円（前期比５．４％増）、最終利益予想は２億４０００万円増額して１０６億円（同１．６％増）に見直した。今期の最終利益は減益予想から一転、前期の過去最高益を更新する計画となる。期末一括配当予想は４円