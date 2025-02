域外から届く大量の品物を検査しきれないということで、EUがAmazonやTemuなどのeコマースプラットフォームに対し、品物がEUに到着する前にデータを提供することを義務づける方針を示していることがわかりました。Temu, Shein and Amazon to be liable in EU for ‘unsafe’ or ‘illegal’ goodshttps://www.ft.com/content/0b2b5c80-40f8-4ec9-bc91-2b4abbb88893EU to make Temu, Shein and Amazon liable for 'unsafe' goods, FT