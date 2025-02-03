金下建設 [東証Ｓ] が2月3日昼(11:30)に業績修正を発表。24年12月期の連結経常利益を従来予想の3億4000万円→4億7900万円(前の期は4億1300万円)に40.9％上方修正し、一転して16.0％増益見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した7-12月期(下期)の連結経常損益も従来予想の8400万円の赤字→5500万円の黒字(前年同期は2億5800万円の黒字)に増額し、一転して黒字に浮上する計算になる