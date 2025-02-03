大阪の山中で切断された男性の遺体が見つかった事件で、28歳の男が死体遺棄の疑いで逮捕されたことが捜査関係者への取材で分かりました。1月25日、大阪府東大阪市の山中の空き家などで頭や両腕、両足などが切断された男性の遺体の一部が見つかりました。遺体は年齢40代から50代前半の男性で、身長135センチから145センチくらいだということです。警察は死体遺棄事件として捜査していましたが、捜査関係者によりますと、現場周辺