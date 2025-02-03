東京オートサロン2025で世界初公開された「プレリュード・プロトタイプ」。2025年秋発売とアナウンスされている（筆者撮影）かつて一世を風靡した国産スポーツモデル。とくに1960年代後半から1990年代頃までは、2ドアや3ドアのクーペなど、さまざまな高性能モデルが各メーカーから販売されていた。だが現在は、各社がリリースするラインナップもわずかとなり、売れ行きも好調とはいえなくなっている。ところが、「東京オートサロン