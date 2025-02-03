東京女子医大の新校舎建設工事を巡る背任事件で、警視庁は3日、別の工事でも大学から建築士に不当な報酬などを支払わせて計約1億7千万円の損害を与えたとして、背任の疑いで元理事長を再逮捕した。捜査関係者への取材で分かった。