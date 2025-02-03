3日前引けの日経平均株価は4日ぶり反落。前週末比959.53円（-2.42％）安の3万8612.96円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は185、値下がりは1424、変わらずは25と、値下がり銘柄の割合は80％を超えた。 日経平均マイナス寄与度は136.72円の押し下げでファストリ がトップ。以下、ＴＤＫ が73.98円、アドテスト が52.08円、東エレク が50.8円、信越化 が49.82円と並んだ。 プラス寄与度トップはコナ