3日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数146、値下がり銘柄数420と、値下がりが優勢だった。 個別ではブルーイノベーションがストップ高。コパ・コーポレーションは一時ストップ高と値を飛ばした。ＴｅｒｒａＤｒｏｎｅ、Ｓｙｎｓｐｅｃｔｉｖｅ、リビン・テクノロジーズ、識学は昨年来高値を更新。ジェリービーンズグループ、レナサイエンス、ソフトフロン