[北京 ３日 ロイター] - 財新／Ｓ＆Ｐグローバルが３日発表した１月の中国製造業購買担当者景気指数（ＰＭＩ）は、５０．１と４カ月ぶりの低水準になった。前月の５０．５から低下し、市場予想の５０．５も下回った。景況拡大・悪化の分かれ目となる５０をわずかに上回ったが、貿易不安の高まりを受け、従業員数は減少幅が５年ぶりの大きさとなった。中国国家統計局が先月２７日に発表した１月ＰＭＩの内容は上回った。財新ＰＭＩ