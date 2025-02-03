ダイソーをパトロール中、勉強のモチベーションが上がりそうな、デザイン優秀な文具を発見！動物モチーフのふせんで、メモを書き込んで便利に使えます。手帳やノートのインデックス替わりに使えて、ページを閉じた時に上からお顔がちら見えするデザインがとっても可愛いです。作業の合間に目が合うと癒されちゃいます♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ポップアップインデックスふせん価格：￥110（税込）内容量：90枚入