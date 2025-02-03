東京女子医科大学（東京都新宿区）の新校舎棟の建設工事に関して建築会社社長の男性に支払われた報酬をめぐり、元理事長の岩本絹子容疑者（78）が背任容疑で逮捕された事件で、警視庁は3日、別の新病棟の建築工事でも1億円超の報酬を不当に支払わせて同大に損害を与えたとして、岩本容疑者を背任容疑で再逮捕した。捜査関係者への取材でわかった。岩本絹子容疑者=大学ホームページから警視庁は、報酬の一部が岩本容疑者に「キ