大阪府東大阪市の山中で先月、切断された男性の遺体が見つかった事件で、大阪府警は3日、男性の遺体を遺棄したとして20代の男を死体遺棄容疑で逮捕した。捜査関係者への取材でわかった。遺体が見つかった現場逮捕されたのは、大阪市中央区の大木滉斗（ひろと）容疑者（28）。遺体が見つかった現場付近の防犯カメラの捜査などから関与の疑いが浮上した。捜査関係者によると、逮捕容疑は昨年12月28日ごろ、東大阪市山手町の空