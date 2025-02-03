ダイワは、高齢者の“より快適で自立した生活”をサポートすることを目的に、自立支援型デイ(R)サービス「レッツ倶楽部 あぼし」を開業します。 ダイワ「レッツ倶楽部 あぼし」  (1)開業予定日： 2025年3月1日(土)(2)名称： レッツ倶楽部 あぼし(3)所在地： 〒671-1231兵庫県姫路市網干区大江島94番3(4)事業形態： 半日型＋1日型デイサービス(5)営業日： 月曜日〜土曜日 ※祝日を含む(