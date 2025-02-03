トーホーは1月31日開催の取締役会で、奥野邦治取締役商品戦略本部長の新社長就任を決議した。古賀裕之社長は代表取締役会長に就く。いずれも4月23日開催予定の定時株主総会および取締役会を経て就任する。奥野邦治氏（おくの・くにはる） 1961年9月26日生まれ、63歳。84年トーホー入社、2008年トーホービジネスサービス人事総務部長、11年同取締役、12年トーホーキャッシュアンドキャリー社長、19年トーホービジネスサービス社長、