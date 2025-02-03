イートアンドフーズは17日、「大阪王将 おうちで楽しむ街中華」をコンセプトとした25年春夏新商品を発表した。開発にあたってのキーワードは「便利で、おいしく、健やかに」。これに加えてタイパやコスパをかなえた商品を投入する。冷凍食品では新商品7品、リニューアル品8品を、常温商品では新商品1品、リニューアル品1品を3月から全国の量販店で発売する。新商品では大阪王将の冷凍中華ワンプレート「楽ラク中華」が登場。自社工