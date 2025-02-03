J-オイルミルズは機能性表示食品のJOYL「AJINOMOTOサララこめ油」（600gUDエコペット）を2月20日から全国で順次発売する。オープン価格。健康感とおいしさが評価され、市場拡大が続くこめ油市場において、機能性表示食品の「AJINOMOTOサララこめ油」を上市する。同社によると、健康志向の油の使用意向は高く、その理由としてコレステロールが気になるという声が多く挙がっているという。同品は、血中の中性脂肪や総コレステロール