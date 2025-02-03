アップルが「AirPods」のファームウェアサポートページを更新し、具体的なインストールの手順を公開しました。 ↑耳より情報！（画像提供／Dagny Reese／Unsplash） アップルは定期的にAirPods、AirPods Pro、AirPods Max向けに新しいファームウェアをリリースしてきましたが、これまでそのインストール方法に関する十分な説明はありませんでした。 AirPodsをアップデートする手順は以下の通りです。 AirPod