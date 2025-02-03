三重県輸入自動車販売店協会主催の「2025三重輸入車ショウ」を、2025年2月15日(土)・16日(日)午前10時から午後5時に、三重県津市の「メッセウイングNHW」にて開催！ 2025三重輸入車ショウ  三重県輸入自動車販売店協会主催の「2025三重輸入車ショウ」を、2025年2月15日(土)・16日(日)午前10時から午後5時に、三重県津市の「メッセウイングNHW」にて開催します。※入場料は無料【2025三重輸入車ショウ】■世界6カ国