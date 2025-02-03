国分中部（名古屋市、福井稔社長）は1月23日、名古屋東急ホテルで「2025年春夏商品展示会」を開催した。今回は「共に創る。新しい未来。」がテーマ。当日は、メーカー222社（加工食品135社、酒35社、菓子9社、低温22社、フードサービス2社、地域共創2社、新規17社）・225小間、計約4600SKUが出品。得意先など関係者780人が来場した。国分中部オリジナル企画は、25年のキーワードをまとめたパネル展示や初の試みとなる健康サポート