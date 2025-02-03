セリアをパトロールしていると、収納グッズ売り場で便利そうな商品を見つけました。今話題のワイヤーネット収納に使えるアイテムで、お値段はもちろん￥110（税込）♪小物入れなどに雑多に入れておくと、取り出しにくいものがスッキリと片付けられる代物。この機会に要チェックですよ！早速見ていきましょう♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ワイヤーネット用リングフック 2P価格：￥110（税込）サイズ（約）：縦5.4×横