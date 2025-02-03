〈商店街はシャッター通りに、自己破産や10代の妊娠・エイズが増加…日本政府が隠したい「カジノ解禁の負の側面」〉から続く迫る日本のカジノ誘致。しかし、そこで喧伝されるメリットばかりに向けると、痛い目を見る可能性も…。ここれでは日本よりも先にカジノを誘致した、韓国とシンガポールにクローズアップ。カジノ誘致はいったい「誰のため」のものなのか？長年、精神科医としてギャンブル依存症患者とその苦しみに向き合