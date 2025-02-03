PAG事務局パワーアクショングロウが製作する藤岡 弘、と堀田 眞三が声優として出演する大東 賢監督・主演の話題作、「〜運送ドラゴン〜パワード人間バトルクーリエ」が2025年4月19日にブルース・リーショップの発祥地、神戸元町南京町近く元町映画館より公開されます。 パワーアクショングロウ「〜運送ドラゴン〜パワード人間バトルクーリエ」  PAG事務局パワーアクショングロウが製作する藤岡 弘、と堀田 眞三