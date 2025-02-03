少女時代のユナが、2015年から10年間務めてきた「MBC歌謡大祭典」のMCとして、1月29日と30日に放送された「2024 MBC歌謡大祭典」で有終の美を飾った。 【写真】たくさんの花に囲まれ笑顔のユナ ユナはこれまで、センスあふれるコメント、爽やかな笑顔で番組を自然にリードし、最後までメインMCとして、唯一無二の能力をアピール。また、毎年美しいドレス姿で話題を集め、今回もブラックとホワイトのドレスを完璧