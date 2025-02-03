今季もパドレスとの遺恨が再燃しそうだ(C)Getty Imagesワールドシリーズ連覇を狙うドジャースだが、2025年もライバルとなりそうなのが同じナ・リーグ西地区のパドレスだ。現地時間6月16日（日本時間17日）からは本拠地のドジャー・スタジアムでパドレスとの3連戦が行われる。この3連戦では、16日に新加入したブレイク・スネルのボブルヘッド人形、17日にワールドシリーズトロフィーのレプリカ、18日に金色の選手ユニフォームを