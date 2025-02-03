ガールズグループaespaがアメリカのシアトル、オークランドに続き、ロサンゼルス公演も成功裏に終えた。【写真】ウィンターの“ランジェリー風衣装”2月1日（以下、現地時間）、aespaはロサンゼルスのザ・フォーラムでコンサート「2024-25 aespa LIVE TOUR-SYNK：PARALLEL LINE」を開催し、全席完売で約1万2000人の観客を動員した。aespaは2024年にリリースした1stフルアルバム『Armageddon』の収録曲『Supernova』『Armageddon』