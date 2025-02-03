外国クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」が横浜沖に停泊を開始してから5年となり、横浜港から海に花を投げ入れる元乗客で全国連絡会共同代表の千田忠さん（手前から2人目）ら＝3日午前新型コロナウイルスの流行初期だった2020年に集団感染が発生し、13人が亡くなった外国クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」が横浜沖に停泊を開始してから3日で5年となり、元乗客や支援者がダイヤモンド号の写真を前に黙とうし、横浜港か