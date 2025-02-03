東京女子医科大学をめぐる背任事件で、元理事長が別の工事でも大学に約1億7000万円の損害を与えた疑いで再逮捕されました。再逮捕されたのは東京女子医科大学・元理事長の岩本絹子容疑者（78）です。岩本容疑者は2020年以降、足立区に建設した新病棟の工事をめぐり、建築士へのアドバイザー報酬として約1億7000万円を振り込ませ、大学に損害を与えた背任の疑いが持たれています。警視庁は岩本容疑者が建築士と事前に打ち合わせ、報