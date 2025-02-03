きちやん(@kichiyaan)さんの息子さんが、療育につながるまでのお話です。発達相談の結果をパートナーに伝えるきちやんさん。息子さんの発達について、パートナーとは、大きな認識の差があったようです。『療育につながるまで』第2話をごらんください。 ©kichiyaan ©kichiyaan ©kichiyaan ©kichiyaan ©kichiyaan ©kichi