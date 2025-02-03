佐藤輝明（25）が昨2日のランチ特打で柵越えを連発。逆方向にも大きな当たりを飛ばし、充実した表情を見せた。【もっと読む】阪神・佐藤輝明の機能不全は岡田監督の“旧時代的アドバイス”が元凶かこの日は、球団OBで近大の先輩の糸井嘉男臨時コーチが合流。佐藤輝の確実性を上げ、調子の波を小さくするためのプランを温めている。早速、ドジャースの大谷翔平も練習で使用するクリケットバットを活用したマンツーマン指導を施