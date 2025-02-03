元AKB48の小嶋陽菜さん（36）が2025年1月17日、自身のインスタグラムを更新し、空港でのプライベートショットを披露した。「寒いところに行きたい」小嶋さんは、「flight mode」とし、空港でくつろぐ姿などプライベートショットを複数投稿。「寒いところに行きたい」とコメントを添えていた。インスタグラムに投稿された写真では、白いモフモフのフリースとミニスカート、タイツを合わせたコーディネートだ。白い帽子を被り、荷物