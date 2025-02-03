焼肉チェーンの牛角は、2025年2月3日から14日まで「肉の日盛り」を、牛角全店で販売します（一部店舗を除く）。抽選で食べ放題が半額に2月3日から14日まで、年に一度の肉の日（2月9日）を記念した「肉の日盛り」が登場します。・肉の日盛り牛角の人気メニュー4種の盛り合わせ。肉の旨味ととろける脂がバランスよく味わえる黒毛和牛カルビや、牛一頭から200g程度しか取れない部位を使用した牛角上カルビ、30日間熟成したジューシー