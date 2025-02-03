歌手の工藤静香さんが自身のインスタグラムのストーリー機能を更新。手料理の画像を紹介しました。 【写真を見る】【工藤静香】「３日が豆まきと思っていたのでわりと焦った恵方巻き」手料理の画像を公開２月２日、工藤静香さんは節分の豆の画像を投稿。その数時間後、工藤静香さんは「ピロピロ星人から連絡があるまで、明日３日が豆まきと思っていたのでわりと焦った恵方巻き」と、恵方巻きの画像をアップしました。