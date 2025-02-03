米株価指数先物時間外取引ひとまず下げ渋る、ダウ一時600ドル超安 東京時間10:52現在 ダウ平均先物MAR 25月限44213.00（-485.00-1.09%） Ｓ＆Ｐ500先物MAR 25月限5971.25（-96.00-1.58%） ＮＡＳＤＡＱ100先物MAR 25月限21122.75（-466.50-2.16%）