USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK11.0410.7411.2610.15 1MO9.838.6610.508.39 3MO9.928.1410.398.20 6MO9.867.9810.288.27 9MO9.777.9110.208.32 1YR9.687.8410.138.36 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK12.6112.268.96 1MO11.2010.667.59 3MO11.1910.287.50 6MO