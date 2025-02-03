2月2日夜、滋賀県の名神高速・草津パーキングエリアで、男性がトラックにはねられ意識不明の重体です。2日午後9時半すぎ、滋賀県大津市にある名神高速道路上り線の「草津第一パーキングエリア」で、道路を歩いていた男性がトラックにはねられました。警察によりますと、はねられたのは岡山市東区のトラック運転手の男性（46）で、病院へ搬送されましたが、頭を強く打つなどして意識不明の重体です。現場は「草津第一パーキ