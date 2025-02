Appleは自社製品向けに有料の延長保証サービスとして「AppleCare+」を提供しています。AppleCare+では保証期間を2年間に延長可能なのですが、この複数年プランが段階的に廃止されると報じられました。Apple reportedly phasing out option to purchase multi-year plans of AppleCare+ - 9to5Machttps://9to5mac.com/2025/02/02/applecare-plan-change-phasing-out/2025年2月3日、Apple関連のリーク情報に詳しいBloombergのマー