元フジテレビアナウンサー・長谷川豊氏（49）が3日、自身のX（旧ツイッター）を更新。ネット上にあふれる自身への名誉権侵害について、担当弁護士の福永活也氏とともにコメントした。元タレントの中居正広氏の女性トラブルを巡りフジテレビが揺らぐ中、長谷川氏は“古巣”に関してYouTubeで言及し、大きな注目を集めている。その中で、長谷川氏への名誉棄損行為が散見されるように。過去に長谷川氏の名誉棄損投稿に関する裁