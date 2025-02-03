スラステslatstick第６回公演「ヨゴレピンク」が2月19日（水）から下北沢・駅前劇場で上演される。 スラステslatstickは長身の女優、元劇団☆新感線 中村なる美とAripe 永津真奈の、二人の演劇団体。会話劇やコメディなど様々なジャンルで、作家・演出家・役者のコアメンバーで毎回新しいモノを創作している。 松本哲也、中村なる美、緒方晋、佐藤達、太田清伸、酒井晴江、高木稟【スラステslatstick第6回公演「ヨゴレピ