監修医師：中里 泉（医師） 2008年宮崎大学卒業後、東京都立大久保病院にて初期研修。東京大学医学部付属病院産婦人科に入局。東京大学医学部付属病院、東京北医療センター、JR東京総合病院などの勤務を経て、現在は生殖医療クリニックに勤務。日本産科婦人科学会専門医。 月経不順の概要 正常な月経周期は「25～38日の間で、その変動が6日以内」と定義されており、そこから外れると月経不順と診断されます。持続期