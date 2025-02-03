総合格闘技のランキングシステムポータルサイト「Fight Matrix」は3日、1日に開催された「UFCファイトナイト・サウジアラビア」の試合結果を反映させた最新の世界ランキングを公開した。 ■元UFC王者が5位に転落 ミドル級では、元UFC世界ミドル級王者で同級2位のイズラエル・アデサニヤ（ナイジェリア）がメインカードで同級5位ナッソーディン・イマボフ（フランス）と対戦。アデサニヤは2ラウンド30秒でパウ