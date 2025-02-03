Vol.146-2 本連載では、ジャーナリスト・西田宗千佳氏がデジタル業界の最新動向をレポートする。今回はGoogleが発表したXRデバイス向けの技術「Android XR」。AppleやMetaが先行する分野で、Googleが目指す方向性を探る。 今月の注目アイテム Samsung Project Moohan XRヘッドセット 価格未定 ↑「Android XR」対応として初のデバイスとなり、2025年に発売予定。アイトラッキング機能やハンドトラッキング機能を搭載するほ
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- 1. フジの裏で...有吉が意味深発言
- 2. 元フジアナ 上納文化を徹底暴露
- 3. 長谷川豊氏 笠井の発言に反論
- 4. 中居氏報道は口止め? 鶴瓶が言及
- 5. 自慢の彼女? ホテルで衝撃事実
- 6. 15年不明の猫 飼主と再会し死ぬ
- 7. 斉藤慎二 夫婦仲に「異変」か
- 8. 更衣室で録画? 聴取後に教諭死亡
- 9. 秋篠宮さまの研究所 泥沼内紛か
- 10. ヤマト運輸 iPhone窃盗頻発の謎
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- 4. 岩屋毅外相 米で致命的な失態か
- 5. 最強寒波 4日から災害級の大雪か
- 6. 関テレ社長 過去に女優と不倫か
- 7. 水原被告が26憶盗んだ本当の理由
- 8. BM前社長の100億物件 歌手購入か
- 9. 女性殺害 高校生逮捕に住民驚き
- 10. 石破首相は高IQ 山本代表が警戒
- 1. 自慢の彼女? ホテルで衝撃事実
- 2. 「一生生活保護」38歳男性の絶望
- 3. 吉祥寺でぼったくり…地元民困惑
- 4. ファミマで煙草買う人貴族 主張
- 5. 堀江氏「本気で暴露なら…」告白
- 6. 船の見送り 紙テープの使用禁止
- 7. 千代田区長選挙 樋口氏が再選
- 8. 堀江氏 鶴瓶CM削除に「ひどい」
- 9. 古市氏ブッコミ フジ解説員動揺
- 10. フォロワー数25万人超「いずみん先生」が西東京市議補選で初当選
- 1. 15年不明の猫 飼主と再会し死ぬ
- 2. DeepSeek vs ChatGPT 衝撃の結果
- 3. 宇宙人 地球とコンタクト可能性
- 4. 小惑星 地球に衝突の可能性1.2％
- 5. イカゲーム2出演 韓国女優が死去
- 6. 韓お天気お姉さんいじめ内容判明
- 7. トランプ大統領「空爆を命じた」
- 8. イカゲーム女優 闘病の末に死去
- 9. 「100人と寝る計画」女逮捕 海外
- 10. 下水道に爆竹投下、爆発事故 中
- 1. 生活保護の申請に「車処分」迫る
- 2. 温泉地トップ10 箱根はランク外
- 3. 【1/31開催】本気で生成AIを“仕事”として活用したい方限定「ChatGPT × 次世代ブラウザ活用編」-- AIエージェントカンパニー・Lark公式パートナー「カスタマークラウド」
- 4. 家族でスマホ代「3万円」高すぎ?
- 5. 訪日ついでにタワマン買う中国人
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- 7. DeepSeek 世界数百社が使用制限
- 8. 職場でパワハラ認定 NG言動15選
- 9. 子の性差を作り出す親の言動
- 10. ハイリスク投資に走る人の末路
- 1. トイレでスマホやゲーム10分まで
- 2. スマホに代わるデバイス 開発へ
- 3. 成功率91% 最も効果的なクマ除け
- 4. おばさんLINEと感じる「絵文字」
- 5. 相手より早く通知確認するゲーム
- 6. YouTubeに3時間飛ばせない広告か
- 7. iPhoneSE4はノッチあり? 2つの噂
- 8. マスクが年賀ノベルティに変身！ お正月特別パッケージの注文受付開始
- 9. 1本のボルトから精巧なミニナイフを作り出すムービーが公開中
- 10. ASUS NEXT GENERATION CUSTOM PCを見てきた！ 日本で最つよ(?)なFF VII REBIRTH環境も用意
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- 12. au向け京セラ製フィーチャーフォン「かんたんケータイ KYF38」を写真で紹介！卓上ホルダーにハンズフリー用スピーカーを内蔵し使いやすさと便利さがさらに向上【レポート】
- 13. D-Linkルータに重大な脆弱性、アップデートを
- 14. ソニーが5Gスマホ「Xperia 1 V」と「Xperia 5 IV」のメーカー版「XQ-DQ44」と「XQ-CQ44」を最大1万5400円値下げ！8万4700円からに
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- 10. 巨人 阿部監督 田中将大にエール
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