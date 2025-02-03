3人組グループ・timelesz（佐藤勝利・菊池風磨・松島聡）が進行する、Netflixの新メンバーオーディション『timelesz project』（通称：タイプロ）のepisode 14「5次審査 teams KIKUCHI篇」が1月31日に配信され、5次審査を突破し、6次審査に進出するメンバーが決定した。（以下、ネタバレあり）【写真】“タイプロファン”3組がゲストとして登場5次審査では候補生12人が3チームにわかれ、timeleszメンバープロデュースのもとオ