川崎フロンターレは２月２日、公式YouTubeチャンネルを更新。トレーニングで新加入DF野田裕人が披露した妙技に注目が集まっている。 18歳のDFが見せたのはリフティング。しかし、ただのリフティングではなく、自身の頭上よりも高くボールを上げてコントロールするというもので、16回成功。このスゴ技に、見ていたコーチも「上手い！」と声を上げていた。【動画】野田裕人が魅せた、ファンもため息の高難度リフティング！