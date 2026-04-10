×NG：キャッチボールの時は相手の胸に向かって投げよう 右投げ同士ならば、グラブをはめている相手の左側の顔の高さに投げるキャッチボールをオススメしたい。 相手の胸に向かって投げる場合は、ややクロス方向に投げることになるので、リリースが遅れて伸びがない、いわゆる「引っかけた」ボールになってしまいがち。 一方、顔の左側へは真っすぐ投げ出せばよく、こちらの方が、指にかかった伸びのあ