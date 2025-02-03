リーダーは昨年に引き続きYUKA 千葉ロッテマリーンズは、球団公式チアパフォーマーM☆Splash!!(エムスプラッシュ)に2025年新メンバーとして AIKA、AKANE、HATSUNE、HINANO、HONO、MAO、MARIN、MIZUKI、REI、RENA、TSUKI、YU-KA、YUWAの13名が加入することを発表した。 2025年のM☆Splash!!はこの新メンバー13名を加えた計23名で活動する。新メンバーのオーディションは20