【WWE】ロイヤルランブル（2月1日・日本時間2日／インディアナ・インディアナポリス）【画像】反動で“自ら吹っ飛ぶ”衝撃シーン（複数カット）筋肉量が規格外の女子レスラーがロイヤルランブルの風物詩である“30人バトルロイヤル”に再び登場。公称108キロ（実際は120キロ）超えのぽっちゃり女子レスラーをぶん投げて衝撃のパワーをアピール。「凄い広背筋」「流石のパワー」とそのチートすぎるスペックにどよめきが起きた。