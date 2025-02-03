「天然大和温泉 奈良健康ランド 奈良プラザホテル」は、親子で遊ぶ！屋内型巨大エア遊具テーマパーク「奈良わんぱくランド はしゃきっズ」を2025年3月15日(土)にリニューアルオープンします。 奈良わんぱくランド はしゃきっズ 「天然大和温泉 奈良健康ランド 奈良プラザホテル」は、親子で遊ぶ！屋内型巨大エア遊具テーマパーク「奈良わんぱくランド はしゃきっズ」を2025年3月15日(土)にリニューアルオープン。 &