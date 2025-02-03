2025年2月1日(土)より、原宿竹下通り2号店内に推し活総合ショップ「Oshi-pla(オシプラ)」をオープンしました。 推し活SHOP「Oshi-pla」  所在地：東京都渋谷区神宮前1丁目9-1 ACN原宿竹下通りビルB1F#C-pla原宿竹下通り2号店店内電話番号：070-1217-3735営業時間：10:00〜21:00 2025年2月1日(土)より、原宿竹下通り2号店内に推し活総合ショップ「Oshi-pla(オシプラ)」をオープン☆■Oshi-plaとは■「推し