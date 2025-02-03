生活している中で、予期せぬトラブルに遭遇することは誰にでもあるもの。今回は、金銭トラブルをきっかけに家族で取り組んだ問題への対応策について紹介します。【問題の共有と対策計画】「節水に努めているにもかかわらず水道代が5万円もしていたんです。家族会議を開き、みんなで情報を共有し、解決策を探りました」（30代／女性）トラブルに直面した際には、まずはその問題を家族で共有し、どのように取り組むかを一緒に考える