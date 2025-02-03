Noriyuki Hirata［東京３日ロイター］ - トランプ関税が金融市場を直撃している。３日の東京市場で日経平均は大幅に下落、下げ幅は一時１１００円を超えた。為替市場でもカナダドルやメキシコペソが売られており、リスクオフの波が広がっている。トランプ米大統領は米国時間１日、カナダとメキシコからの輸入品に２５％、中国からの輸入品に１０％の追加関税を課す大統領令に署名した。従来の発言を実行に移したことで、さらな